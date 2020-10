‘Kwade genius’ Debbie (34) liet 185.000 euro bejaarde Hagenaar verdwijnen: ‘Zij doet alleen maar poetswerk’

Knallend vuurwerk en meerdere brandjes: opnieuw onrustig in Duindorp

20 oktober De politie heeft gisteravond kort moeten optreden omdat het weer onrustig was in Duindorp. De sfeer in de wijk leek in de eerste instantie rustig, maar aan het eind van de avond zijn er toch weer brandjes gesticht en werd er vuurwerk afgestoken.