'Kwaliteit Haags onderwijs onder druk'

Oud-wethouder Ingrid van Engelshoven (nu onderwijsminister) liet er in 2014 geen misverstand over bestaan: In 2018 zouden er nul onbevoegde docenten meer rondlopen op Haagse scholen. Die belofte is niet waargemaakt. Sterker nog, ondanks alle beurzen voor leraren en de wervingscampagnes, groeit het aantal docenten zonder diploma alleen maar.



Scholen hebben geen andere keuze, legt Arno Peters, voorzitter van het VO Platform in Den Haag uit. ,,Docenten zijn erg moeilijk te krijgen, vooral voor Duits, Frans en de bètavakken. Scholen staan voor de keuze: Een vak schrappen óf dan maar een docent die vijftig procent van de kwaliteit levert.’’

Onbekwaam

Waarmee hij niet wil zeggen dat alle onbevoegde docenten ook onbekwaam zijn. ,,Het zijn over het algemeen mensen die dichtbij het vak staan, bijvoorbeeld iemand die bij Shell heeft gewerkt en nu natuurkunde geeft. Punt is alleen dat veel weten over een vakgebied, in dit geval natuurkunde, niet automatisch betekent dat je de wet van Ohm aan een klas vol pubers kunt uitleggen. Daarvoor moet je beschikken over pedagogische kwaliteiten, die je leert tijdens een lerarenopleiding.’’



Niet voor niets eist het rijk dat docenten in het voortgezet onderwijs minimaal een tweedegraads bevoegdheid halen om les te geven in de onderbouw en een eerstegraads bevoegdheid voor de bovenbouw. De opleidingen zijn duur en tijdrovend, vandaar dat niet elke docent er meteen aan toekomt.

Problemen

De onderwijsinspectie controleert scholen of zij de bevoegdheidseisen naleven. Dat kan Haagse scholen dus in de problemen brengen. Zij kunnen echter ook geen ijzer met handen breken. De docentenvijver is nu eenmaal klein in Nederland.



En Den Haag heeft dan ook nog de ‘pech’ één van de weinige groeiregio’s te zijn qua leerlingaantallen. De scholen doen al veel om docenten te lokken en te behouden, zoals het organiseren van interne opleidingen en wervingsbijeenkomsten. Het is de vraag of dat genoeg helpt. ,,Men moet echt beseffen dat hier een heel erg groot probleem dreigt’’, waarschuwt Peters.