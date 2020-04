Kwaliteit jeugdhulp bij Midgaard schiet tekort

Midgaard mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat de tekortkomingen zijn opgelost. Uit onderzoek blijkt dat Midgaard niet voldoet aan de Jeugdwet en de geldende normen. Vooral de onveiligheid van het gebouw en gebrek aan toezicht in de nacht vond de inspectie zorgelijk. Verder zag de inspectie dat de leefgroepen ernstig zijn verwaarloosd, zo waren op de leefgroepen ramen kapot en dicht getimmerd en zag de inspectie kapotte plafonds, banken en muren. Het merendeel van de leefgroepen had geen huiselijke sfeer en de leefomgeving voor de jeugdigen was onvoldoende schoon.

Ook was er niet voldoende toegerust personeel. Dat is al eerder geconstateerd. Midgaard heeft toen aangegeven maatregelen te nemen. Daar zijn zij volgens de inspectie niet in geslaagd.

Elektriciteitsdraden

Na het bezoek van de inspectie kreeg Midgaard tot 31 maart 2020 om de onveiligheid van het gebouw en het toezicht in de nacht te borgen. Een week na de controle bracht de inspectie een toetsingsbezoek aan Midgaard. De inspectie zag toen dat Midgaard aan de slag is gegaan met deze urgente verbeterpunten. Zo is de onveiligheid van het gebouw aangepakt (elektriciteitsdraden zijn afgedekt) en is toezicht 's nachts.