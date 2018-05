Kwaliteit water natuurzwemlocaties Delft niet goed, rest van de regio wel

De reden dat de waterspeeltuinen in Delft niet door de tests van het Milieuagentschap komen, is de bevuiling door uitwerpselen van spelende kinderen. Deze locaties krijgen al meerdere jaren dit negatieve oordeel.



Het is opvallend dat alle drie de natuurzwemlocaties in de Haagse regio die een slecht cijfer krijgen, waterspeeltuinen zijn. Naast de, met een onvoldoende beoordeelde, speeltuinen aan de Korftlaan en in Tanthof is namelijk ook het water in Plas Prinsenbos te Naaldwijk minder schoon dan andere wateren. Deze plas krijgt nog wel een voldoende, maar ook dit water bevat meer bacteriën dan het Milieuagentschap het liefst zou zien. Het water op de Naaldwijkse locatie is sinds de start van de metingen in 2012 nog weleens van kwaliteit verandert.



De gemeente Westland gaat zich samen met het Hoogheemraadschap van Delfland inzetten om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. De bedoeling van het nieuwe plan is bezoekers van Plas Prinsenbos te wijzen op wat nodig is de waterkwaliteit te waarborgen. Aanstaande zaterdag wordt over dit onderwerp een informatiebord opgehangen op de locatie in Naaldwijk en zal verdere informatie gegeven worden.