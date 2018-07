Kwallen zijn op weg naar Scheveningen

Tentakels

De kompaskwal komt veel voor in Nederland. Ze worden allemaal geboren als mannetjes en transformeren langzaam naar vrouwtjes. Hun tentakels kunnen wel vijf meter lang worden. Een steek van het dier is dan ook snel opgelopen. Maar wat moet je doen al je gestoken bent?



De meeste kwallen in de Noordzee zijn niet gevaarlijk. Maar een beet van de dieren kan wel flink pijn doen. Na een beet krijg je vaak een plaatselijke zwelling, roodheid, jeuk en pijn. Bij een allergische reactie is de zwelling aanzienlijk groter en verspreidt de pijn zich meer over het hele lichaam.



Bij een 'gewone' kwallenbeet verdwijnen de klachten meestal binnen 15 minuten. Kwallenrader adviseert om de plek altijd eerst met zeewater af te spoelen. Het gebruik van zoetwater wordt afgeraden. Daarna kun je de aanwezige netelcellen wegschrappen met een handschoen of pincet. Om de pijn te verzachten kan de plek hierna behandeld worden met een kalmerende crème. Bij verschijnselen als hoofdpijn, overgeven, ademhalingsproblemen moeten direct de hulpdiensten worden ingeschakeld.