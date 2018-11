Kwart Hagenaars heeft niet genoeg geld voor eten

26 procent is ‘voedselonzeker’, zo blijkt uit het onderzoek, dat is gepubliceerd in het epidemiologisch bulletin van GGD Haaglanden. Het betekent: te weinig geld hebben om aan ‘voldoende, veilig en voedzaam’ eten te komen. De gevolgen: het gezin lijdt honger of eet zo ongezond, dat de gezinsleden ziek worden.

De gezondheidsdienst ondervroeg vorig jaar en dit jaar 242 volwasssenen met thuiswonende kinderen, die in of rond de Haagse Krachtwijken wonen. De families komen uit de Stationsbuurt, Schilderswijk, Transvaalkwartier, Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust/Vrederust.

Zij kregen onder meer de vraag of ze wel eens te weinig hadden gegeten of dat ze wel eens geen gezonde maaltijd voor hun kinderen op tafel konden zetten omdat er niet genoeg geld was.

Kinderen

Uit het onderzoek bleek dat 86 procent van de voedselonzekere deelnemers zich in het afgelopen jaar zorgen had gemaakt dat het eten op zou zijn voordat er geld zou zijn voor nieuw eten. Verder gaf 83 procent van deze deelnemers aan dat het in het afgelopen jaar was voorgekomen dat zij maar een paar soorten goedkope voedingsmiddelen aan hun kinderen konden geven of geen gezonde maaltijd konden eten vanwege beperkte financiële middelen. Groente, fruit en vis stond dan niet op het menu.

De meeste deelnemers aan het onderzoek hadden een Marokkaanse (28 procent) of Turkse (20 procent) migratieachtergrond.

De onderzoekers concluderen dat voedselonzekerheid ‘een substantieel probleem’ is bij Haagse achterstandsgezinnen. Er moet verder onderzoek gedaan worden om tot oplossingen te komen.