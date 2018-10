Kwart miljoen naar kinderziekenhuis voor twee onderzoeken

Het is niet makkelijk om als niet-academisch kinderziekenhuis geld te krijgen voor onderzoek, stelt Gertjan Driessen, die werkzaam is als infectioloog-immunoloog. ,, Het onderzoek dat we in het JKZ doen, moet goed toepasbaar zijn in de praktijk. Dus bijvoorbeeld onderzoek of een bepaalde behandeling wel of niet werkt.’’ En juist aan dat soort projecten wordt dus minder snel geld gegeven. Des te blijer zijn de onderzoekers met de financiële steun.