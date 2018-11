Kwartiertje in tram of bus wordt elf cent duurder

Vreemd: wie een kwartiertje in de bus of de tram zit, is in Den Haag zo’n 12 cent duurder uit dan in Rotterdam. Maar er zijn wel meer vraagtekens te zetten bij de (hoge) prijzen in het lokale openbaar vervoer.

Blij is niemand, behalve misschien het kabinet. De btw-verhoging voor het openbaar vervoer spekt volgend jaar de schatkist, maar dat geld moet worden opgehoest door onder anderen de reizigers in Den Haag.

Een kwartiertje met tram of bus wordt in 2019 ruim 11 cent duurder voor wie met een ov-chipkaart reist. Niet alleen door die inhalige rijksoverheid, maar ook vanwege de jaarlijkse inflatiecorrectie gaan het opstaptarief en de kilometerprijs met 5,75 procent omhoog, zo heeft de Metropoolregio besloten.

Welke inflatie?

Dat is pittig, maar niet onlogisch, lijkt het. Toch zit er een addertje onder het gras. Want hoe kan het dat de NS in 2019 veel minder last denkt te krijgen van inflatie dan de stads- en streekvervoerders? De prijscompensatie drijft de prijs van de treinkaartjes in 2019 met 1,8 procent op, meldt de NS. De tram- en busmaatschappijen rekenen echter met een inflatiecorrectie van 2,84 procent. Het is nogal een verschil.

Rigoureus

Opvallender nog is de rigoureuze prijsstijging van de kaartjes die je in de Haagse tram en bus kunt kopen. De dagkaart gaat volgend jaar van 6,50 naar 7,10 euro, een stijging van ruim 9 procent. Het losse kaartje wordt zelfs 14 procent duurder en moet voortaan 4,00 euro kosten in plaats van 3,50 euro.

Hoe lang duurt een ritje?

Het moet gezegd: er staat wel wat tegenover. Met het losse kaartje mag je voortaan twee uur reizen in plaats van anderhalf. Fijn, maar dat roept wel een vraag op: wie o wie zit er twee uur lang in een Haagse tram of bus? ,,De gemiddelde reistijd bij ons is acht minuten’’, zei een woordvoerder van de HTM vorig jaar.

Ook een ander argument voor de prijsverhoging komt niet erg overtuigend over. Volgens de HTM heeft de Haagse vervoerder al sinds 2015 de prijs van het losse kaartje niet meer verhoogd. Gezien ook de door de rijksoverheid opgelegde btw-verhoging zou die 50 cent extra dus alleszins redelijk zijn.

Dat valt te bezien. Ter vergelijk: wie naar het Haagse kilometertarief kijkt, ziet dat de prijsverhoging van 2016 tot en met 2019 op 7,8 procent uitkomt. En dat is beduidend minder dan de 14,3 procent waarmee de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de prijs van het losse kaartje in de Haagse regio verhoogt.

Gelijke tarieven

We praten over een bovenmatige prijsverhoging voor een toch al duur product. Ga maar na: een kwartiertje in het Haagse openbaar vervoer kost met de ov-chipkaart straks 1,95 euro. Maar een reiziger die zijn chipkaart vergeet, moet een los kaartje kopen voor ruim het dubbele van die prijs.

Wellicht is dat om de tarieven in Den Haag en Rotterdam gelijk te schakelen. Een kaartje kopen in de tram of de bus is volgend jaar in 070 precies even duur als in 010. En dat is natuurlijk wel zo prettig voor twee regio’s die nu al drie jaar lang nadrukkelijk samen optrekken als het gaat om vervoer en mobiliteit.

Goedkoopste

Toch blijft het klein bier, zolang de Metropoolregio Rotterdam Den Haag er niet in slaagt om ook de kilometertarieven op elkaar af te stemmen. Met 13,9 cent per kilometer behoort de Rotterdamse regio tot de goedkoopste van het land, terwijl Den Haag en regio met 15,7 cent dik in de top tien van duurste ov-regio’s staan.

Maar dat gáát veranderen, belooft de MRDH. Als alles naar behoren verloopt, zijn de Haagse en Rotterdamse ov-reizigers in 2020 evenveel kwijt voor een ritje in de bus of in de tram.

Blijft er nog wel een vraagje over: wordt het Haagse ov eindelijk goedkoper of is de Rotterdammer straks duurder uit?