Kwetsbare ouderen moeten verplicht verhuizen uit woonzorgcentrum

Het was al langer bekend dat het gebouw, dat Florence huurt van Woonzorg Nederland, opgeknapt moet worden. Eigenaar Woonzorg Nederland heeft nu besloten om het pand bij de renovatie om te bouwen tot zelfstandige appartementen. Daarmee is het gebouw niet meer geschikt voor de cliënten van Florence, zegt de zorgaanbieder. ,,Mensen komen in een steeds later stadium bij ons wonen. Ze zijn dan al ernstig ziek. Mensen die zwaar dement zijn, kunnen niet de hele dag alleen in een appartement zitten. Die weten soms niet eens meer dat ze moeten eten. Daarom heb je gemeenschappelijke ruimtes nodig, waar je gezamenlijke activiteiten kunt organiseren.’’



In het CoornhertCentrum, een grote locatie aan het Erasmusplein, wonen 100 mensen. Daarvan ontvangen er 73 zorg van Florence. Voor iedereen uit de laatste groep is er plek binnen een andere locatie van de zorgaanbieder. Ze krijgen voorrang boven nieuwe cliënten. Dat betekent trouwens niet dat nieuwe cliënten de komende tijd op ellenlange wachtlijsten terecht komen, aldus Jonkers. ,,Er komen via natuurlijk verloop genoeg plekken vrij.’’ De mensen die geen (zware) zorg ontvangen van Florence zijn door Woonzorg Nederland geïnformeerd over de toekomstplannen. Alle cliënten van Florence krijgen op korte termijn een individueel gesprek.



Het CoornhertCentrum heeft ruim 100 zorgmedewerkers in dienst. Volgens directeur Jonkers hoeft niemand ontslagen te worden. ,,We willen ze ongelooflijk graag houden en er zijn genoeg passende vacatures bij andere locaties.’’