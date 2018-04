L'dam-Voorburg neemt maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan

De verkeersmaatregelen die op stapel staan om het verkeer in met name Leidschendam te ontlasten hebben meer verkeer over de N14 als gevolg. Dat blijkt uit de proef die is genomen met borden waarop zichtbaar wordt gemaakt hoeveel tijd je als automobilist kwijt bent als je voor de route binnendoor kiest of voor het tunneltracé van de N14 bij Leidschendam-Voorburg om naar de rijksweg A4 te gaan. Omdat het via de N14 sneller gaat, verschuift de verkeersstroom nu naar deze weg.



En dat is zoals Leidschendam-Voorburg het 'graag' ziet voor zijn eigen gemeente en zijn inwoners. Want de verkeersmaatregelen moeten de stroom door Leidschendam-Voorburg, met name bij de bruggen over de Vliet, ontlasten. Er zullen daarom meer van zulke borden komen met tijdaanduidingen, nu ook bij de bruggen over de Vliet.



Maatregelen

Het is een van de maatregelen waarover de gemeenteraad moet gaan beslissen. Ze vallen samen in een heel pakket aanpassingen die is opgesteld door de gemeente samen met ondernemers en bewoners.



Vooral in het centrum van Leidschendam wordt al jaren geklaagd over files, uitlaatgassen en de veiligheid door veel te veel verkeer. Het gaat in veel gevallen om auto's die via het Leidschendamse centrum naar de rijksweg A4 willen.



Nadat de gemeenteraad heeft besloten dat de oplossing niet ligt in een nieuwe brug over de Vliet - te duur en volgens deskundigen niet effectief - moeten er andere oplossingen worden gezocht.