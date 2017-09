La Place heropent woensdag

Video A13 weer open na afsluiting door brand in lege woonboerderij

8:14 De A13 bij Rotterdam was vannacht korte tijd afgesloten, vanwege een grote brand in een leegstaande woonboerderij. Grote rookwolken dreven over de snelweg tussen Den Haag en Rotterdam. De afsluiting werd rond kwart over vijf weer opgeheven.