La Place in Megastores sluit deuren

Aantal vaccina­ties in Den Haag licht omhoog, maar nog ver verwijderd van grens van 95 procent

11:22 De vaccinatiegraad in Den Haag is vorig jaar licht gestegen in vergelijking met een jaar daarvoor. De hofstad scoort beter dan Rotterdam en Amsterdam, maar ligt nog wel ver onder de beoogde vaccinatiegrens van 95 procent.