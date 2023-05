‘Laadpaalklever’ heeft vrij spel in Den Haag, maar krijgt zonder aangesloten stekker wél een boete

Flexwonin­gen in Noordhove? Daar wil de politiek heel snel duidelijk­heid over, en de bewoners ook

Is die groenstrook in Noordhove wel de juiste plek voor flexwoningen? Daar wil een groot deel van de Zoetermeerse gemeenteraad zo snel mogelijk over praten. Omwonenden voelen weinig voor buren in het huidige groen.