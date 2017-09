Laagdrempelige kunst van Hermanus Berserik

Ja, het staat gebrand op het netvlies van menig Hagenaar. Jarenlang prijkten op de gevels van het Rode Dorp aan de Parallelweg zijn werken De pop en De trein. Voor wie daar goede herinneringen aan bewaart, maar natuurlijk net zo goed voor wie hem nog niet kent, eert Museum MORE in Gorssel deze eigenzinnige kunstenaar de komende maand met een overzichtstentoonstelling onder de titel De wereld onder een stolp.



Een van de doeken die daar onmiddellijk de aandacht zal trekken is het schilderij Uitzicht. Hierop brengt Hermanus Berserik een koffiemolentje en een appel met op de achtergrond een verliefd stelletje samen. Het zijn drie elementen die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben.



Maar dat is juist het mooie, vindt curator van de tentoonstelling Feico Hoekstra: ,,Als je lang genoeg voor het schilderij staat dan ga je als vanzelf overeenkomsten zien tussen het koffiemolentje, de appel en het verliefde stelletje.''



Berserik, 'Bers' voor vrienden, had een goed oog voor het bijzondere van het gewone, vertelt Hoekstra. ,,Dat zie je terug in de breedte van zijn onderwerpkeuze: landschappen, stillevens en uiteraard zijn poppen, scheepsmodellen en zeppelins. En de manier waarop hij ze combineerde.''