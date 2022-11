Laagste aantal coronabesmettingen sinds anderhalf jaar: bekijk hier de cijfers van jouw gemeente

Het aantal coronabesmettingen is gezakt naar het laagste aantal in anderhalf jaar tijd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo ook in de regio Den Haag. Alleen Voorschoten kleurde de afgelopen twee weken nog ‘rood’.

Het RIVM registreerde in totaal 6077 bevestigde besmettingen in de afgelopen zeven dagen. Dat is 21 procent minder dan de week ervoor. Het is de vijfde week op rij waarin het aantal nieuwe gevallen daalt. Dat komt doordat veel mensen immuniteit hebben opgebouwd, bijvoorbeeld door de herhaalprikken of doordat ze in de zomer corona hebben gehad.

De organisatie registreert de cijfers per gemeente over de afgelopen twee weken. Het gaat om de periode van 2 november tot en met 15 november.

Regio Den Haag

Kijken we naar de regio Den Haag dan heeft Westland het laagste percentage: 45,4 besmettingen per honderdduizend inwoners. In absolute aantallen zijn dat er 51. Ook Den Haag kent betrekkelijk weinig positieve testen: 59,1 per honderdduizend inwoners (327 in totaal). Delft komt uit op 73,6 besmettingen (77 in totaal), net als Zoetermeer. Al is dit in absolute aantallen omgerekend 93.

Voorschoten kleurt als enige gemeente ‘rood’. Hier zijn 105,4 mensen besmet met Covid-19 op het zelfde aantal van honderdduizend inwoners. Dat zijn er 27 in totaal.

Doordat minder mensen het coronavirus oplopen, belanden er ook steeds minder in een ziekenhuis. Vorige week zijn 286 mensen opgenomen omdat hun klachten daar ernstig genoeg voor waren. Dat is het laagste aantal sinds begin september. In een week tijd daalde de instroom met 28 procent. Een maand geleden namen ziekenhuizen in een week tijd 773 mensen op vanwege hun klachten die gerelateerd zijn aan Covid-19.

