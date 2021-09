Laak is nog steeds een oer-Haagse wijk. De allerberoemdste Hagenees komt er vandaan

Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht onderzochten de leefbaarheid van buurten en wijken in een landelijk onderzoek en iedereen in Nederland is gelukkiger dan inwoners van Laakhaven Oost. Geeneens de hele wijk dus, maar ik denk dat de rest ook niet in een hosannastemming staat te jodelen als je vraagt hoe het met de leefbaarheid is. Op een andere lijst, die van wijken waar de zorgkosten het meest stijgen, stond Laak eerder al bovenin. Het is gewoon geen gezonde omgeving.