Laakbrug aan Rijswijkseweg al bijna twee uur dicht door storing

Door een storing van de Laakbrug (Rijswijkseweg) in Den Haag is het sinds vanmiddag niet meer mogelijk om met een auto of tram de Haagse brug te passeren. Vanaf 17.00 uur ‘s middags wilde een brugdeel niet meer helemaal omlaag.