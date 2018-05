Laakweg laveert tussen angst en onwetendheid

Velen wentelen zich nog in geruststellende onwetendheid. Maar wie aan de Laakweg wel gehoord heeft over de gevaren van de hoogspanningskabels langs de huizen, maakt zich zorgen : ,,Ik vind het best eng.''

,,Och arme''. Greet van der Zwan kijkt op het Slachthuisplein naar de jochies en meisjes die zich op het grasveld kostelijk vermaken in de late lentezon. ,,Over die kinderen maak ik me ernstig ongerust'', zegt ze.

Want aan het groen liggen de huizen van de Haagse Laakweg. En die weg kwam afgelopen donderdag nogal onprettig in het nieuws. Volgens RTL Nieuws liggen er pal voor de woningen drie dikke hoogspanningskabels in de grond. Zo dichtbij dat kinderen volgens de nieuwste inzichten van de Gezondheidsraad mogelijk een verhoogde kans hebben op leukemie en hersentumoren.

Een licht verhoogde kans. Maar die nuance maakt de angst niet kleiner: ,,Ik vind het eng. Schokkend ook'', zegt Greet die om de hoek woont en met man, kleinkinderen en hond een blokje om gaat. ,,Ik hoorde het gisteren van de buurvrouw en het geeft me een naar gevoel. Die kleintjes van ons spelen ook wel eens op het grasveld. Er staat dáár aan de Laakweg nota bene een school!''

Kinderdagverblijf

Ze wijst naar basisschool Prins Willem-Alexander, waar het in deze meivakantie vooral stil is. Pal naast de school, ook aan de Laakweg, is er wel activiteit bij Ewa Childcare.

In het kinderdagverblijf kijken acht kleuters beteuterd op als er een onbekende binnenkomt. De leidster schrikt van het verhaal dat ze te horen krijgt. Nee, ze weet niks van eventuele gezondheidsrisico's voor kinderen. ,,Dat is niet fijn, helemaal niet fijn'', verzucht ze. Voor het overige kan ze niks zeggen. Mág ze ook niet: ,,Misschien kunt u terugkomen als het management er weer is.''

Bijna niemand aan de Haagse Laakweg blijkt op de hoogte te zijn van de risico's van de hoogspanningskabels. Velen spreken onvoldoende Nederlands om te kunnen worden ingelicht. Een groepje studenten dat in de buurt woont, weet ook van niks, maar wil wel van alles weten over de kabel en de gevaren ervan.

,,Als die hoogspanningskabels er al heel lang liggen dan zou je onderzoek kunnen doen'', denkt Robin. ,,Dan kun je kijken of de risico's zich bij (ex-)bewoners hebben voorgedaan.''

Greet van der Zwan is er niet gerust op. Natuurlijk moet er onmiddellijk wat aan die gevaarlijke hoogspanningskabels gedaan worden, vindt ze. Maar of het gaat gebeuren? ,Ik geloof daar niet in. Let op, nu gaan ze van boven alles ontkennen.''