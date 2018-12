Laan van Meerdervoort 'in de spotlights’

Het boek dat nu is verschenen heeft drie 'moeders'. Het zijn vrouwen die onafhankelijk van elkaar dezelfde gedachte hadden. Een van hen is journaliste/fotografe Margot Berends. Ze liep dagelijks over de laan 'om de conditie op te vijzelen'. ,,En ik beleefde er elke dag zóveel.‘’



Een andere 'moeder is journaliste/fotografe Jolly van der Velden. Zij schreef voor de gemeente een serie over Haagse straatnamen. ,,Wow, wat is hier veel over te vertellen'', dacht ze.



En dan is er nog Liza van Kuik, die opgroeide bij het De Savornin Lohmanplein. Ze vond de huizen daar altijd al bijzonder. Toen ze ging afstuderen als architectuurhistorica koos ze de Laan van Meerdervoort als onderwerp van haar scriptie. ,,Je verwacht dan een plank met boeken over die laan, maar er was helemaal niets!‘’



Uitgever De Nieuwe Haagsche bracht Van Kuik in contact met de twee vrouwen die al op reportage waren. ,,We hebben samen een keer de hele laan afgewandeld. De een begon bij de Javastraat, de ander bij Kijkduin. We ontmoetten elkaar in de Bethlehemkerk'', vertelt Berends daarover. De drie vrouwen keken allemaal vanuit eigen perspectief naar de omgeving. Zo ontstond het boek, met als ondertitel een dwarsdoorsnede van Den Haag. Het is een portret geworden van leven, wonen, werken en leren langs de laan. Er staan veel leuke weetjes in, anekdotes en toevallige ontmoetingen, maar ook wetenswaardigheden.