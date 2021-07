Laat BLØF stikken met zijn Zoutelande, leve onze Haagse Robbie de Huismuzikant!

Wim Sonneveld (1917-1974) kwam uit Utrecht, trok naar Amsterdam en bezat een huis in Frankrijk. Ook al had hij weinig binding met Scheveningen, niemand bezong de badplaats zo lyrisch als hij. Met eenzelfde timbre als waarmee hij het tuinpad van zijn vader betrad in Het Dorp, zo liet hij zijn keurige publiek wegzwijmelen in zwoele zomerse liedjes als Weekend in Scheveningen en Scheveningse Tram. ‘De zee is lauw, de lucht is blauw’, zong hij in mooi geaffecteerd Nederlands. Je voelde de warme aflandige wind door het nummer blazen. De teksten waren door Michel van der Plas geschreven, die in tegenstelling tot Sonneveld wel een Haagse achtergrond had.