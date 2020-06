Laat de feiten voor zich spreken, zodat iedereen weer weet waar hij aan toe is

Felrode blusreuzen zijn nieuwste trots van de brandweer

6 juni Zo trots als een pauw zijn ze. De drie felrode crashtenders, in de volksmond ook wel blusreuzen genoemd, zijn de nieuwste aanwinst van de brandweer op Rotterdam The Hague Airport. Brandweerlieden hebben in ploegen alvast geoefend met de drie nieuwe bluswagens.