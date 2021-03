‘Laat de kust met rust!’ Kent u die uitdrukking nog? Dan bent u de enige

Middelbare scholen langzaam weer open: ‘Voor een roosterma­ker is het een feestje’

2 maart Het wordt weer even wennen na 2,5 maand thuis leren. Vanaf deze week gaan de middelbare scholen langzaam weer open. De bedoeling is dat leerlingen in elk geval één dag in de week op school komen, maar liefst vaker. Iedereen die op een school werkt, heeft er nu even zijn of haar handen vol aan om dat in goede banen te leiden.