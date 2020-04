Laat deze crisis het begin van wat nieuws zijn

Van de kapper tot de groenteboer; iedereen wordt hard getroffen door het stilleggen van de maatschappij. En wie het nu nog niet in zijn of haar portemonnee voelt, die voelt dat ongetwijfeld over een paar maanden wel. Want de prachtige steunmaatregelen die nu zo snel zijn opgezet, slaan grote financiële gaten in allerlei begrotingen.