Laat eerbetoon aan de'helden van toen'

'Haagse' thriller met Ierse steracteur klaar voor vertoning

19:05 Negen maanden nadat in Den Haag de opnamen begonnen voor The Fox is deze thriller van Klaas van Eijkeren klaar voor vertoning. En na een naar verluidt goed ontvangen première in het Amsterdamse Tuschinski komt de film op 9 oktober naar Pathé Buitenhof.