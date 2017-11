Laat het klaar zijn. Alsjeblieft

Je zal maar Peter Boelhouwer zijn. Een 'gewone' Haagse jongen die zich nu élk jaar moet verantwoorden over de kleur van Zwarte Piet. Wat 'ie ook beslist, wat 'ie ook zegt; het is nooit goed.

Peter Boelhouwer is een gewone jongen uit het Valkenboskwartier. Met een talent voor organiseren. En dat valt op. Dus vind je je op een dag terug als organisator van een mega-evenement als Vlaggetjesdag. Maar ook voor het kleinschalige Waterspektakel in Laak draai je je hand niet om. En alles gaat met hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie.

En kijk nu eens. Je durft je mailbox bijna niet open te doen. Geen blik meer te werpen op Facebook. En als je in de stad bent, voel je de mensen soms kijken. Is dat niet die man van die Intocht? Ja. Je bent inderdaad die man van de intocht van Sinterklaas. Een evenement dat altijd extra energie in je heeft losgemaakt. Want hoe gaaf is het om de grootste intocht van Nederland te mogen organiseren? Met als bonus een urenlange rijtocht van de Sint door de stad. Dankzij een minutieuze voorbereiding is het keer op keer een volksfeest. Zaterdag is het weer zover.

Maar wat jarenlang vanzelfsprekend leek, blijkt opeens toch heel anders. Over het oer-Hollandse feest is een schaduw gevallen. Plots roeren zich mensen die hun vraagtekens zetten bij de rituelen rondom de intocht. Moeten die Pieten echt zo zwart? Daarmee zet je toch een hele bevolkingsgroep in de hoek?

Paar vegen

Langzaam ga je daar over nadenken. Misschien moeten we in Den Haag ook wat anders? Nee, het roer zomaar om, dat wil je nu ook weer niet. Al was het maar om je vrijwilligers in ere te houden. Honderden Hagenaars die dag en nacht voor je klaarstaan. Bij hen kan je écht niet aankomen met het verhaal dat ze het voortaan moeten doen met slechts een paar vegen op het gezicht. Zoals die jongens en meisjes die je vorig jaar vrijwel ongeschminkt de straat opstuurde, zo wil je het nooit meer. Ze werden door vrijwel iedereen herkend. Zoiets doet afbreuk aan het feest. Magisch en mysterieus moet het zijn. Daaraan doe je geen concessies.

Dus toen langzaam overal in Nederland de Pieten van kleur veranderden, bleef jij pal staan voor jouw Pieten. En hield je vast aan het gitzwart. Ja, achteraf misschien niet zo'n handige opstelling. Maar jij zag er geen kwaad in. Er is toch niemand die daar een racistische gedachte bij voelt?

Toch zijn er genoeg bij wie dat wel zo speelt. En in de loop van de tijd voel je ook wel de druk van buitenaf. Spreek je met verklaarde tegenstanders. Begrijp je hun zorgen, hun wensen. De maatschappij verandert. En misschien zijn er mensen die zich gekwetst voelen. Mensen die net zo Haags zijn als ieder ander. Zij moeten óók gehoord worden. Ook zij moeten kunnen genieten van de intocht. Plots hangt ook het stadhuis aan de lijn. Want ook daar zitten ze met de kwestie in hun maag. Of het toch niet een beetje anders kan, die kleur van Zwarte Piet. Alles natuurlijk in goed overleg, maar je voelt de druk. Niets doen is geen optie.

Volledig scherm De kleur van Zwarte Piet blijft een punt van discussie. © ANP

Gebeten hond

Je dubt, je wikt en je weegt. Stiekem hoop je nog dat de verandering geleidelijk zou kunnen. Maar ook dat valt niet in goede aarde. Op sociale media gaat het van tijd tot tijd 'los' tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En steeds ben jij de gebeten hond. Zelfs in de openbaarheid van het publieke debat krijgt de intocht een grimmiger karakter. Gemeenteraadslid Fatima Faïd suggereert zelfs dat de gemeente álle banden met je moet verbreken als je niet snel genoeg over zou gaan tot het afschaffen van Zwarte Piet. Gelukkig krijg je direct uit alle hoeken van het stadhuis een hart onder de riem gestoken. Dat voelt goed. Toch komen de persoonlijke aantijgingen hard aan.

Je bent er echt even helemaal klaar mee. Van iemand die alleen maar goed wil doen, tot kwade genius. Slapeloze nachten heb je ervan. Je overweegt zelfs de handdoek te gooien. Zó zat ben je alle berichten en aantijgingen. Zelfs een simpel bericht op Facebook over de naderende intocht leidt alweer tot de meest grove verwensingen. Boze mensen die vinden dat de Pieten te wit zijn. Boze mensen die vinden dat ze te zwart zijn. Doe je het dan nóóit goed?

Terwijl je eigenlijk zo trots bent. In Amsterdam, in Utrecht, overal is het hommeles. Overal lopen vrijwilligers weg, omdat ze zich niet kunnen vinden in het nieuwe uiterlijk van Piet. Maar in Den Haag blijven alle kikkers in de kruiwagen. Als een VN-soldaat probeer je iedereen te vriend te houden. Maar buiten blijft het stormen. En o ja, dan zijn er natuurlijk ook nog allerlei media die iets van je willen. Heb je eindelijk met de gemeente Den Haag overeenstemming over een 'compromispiet' - een roetveegpiet in allerlei gradaties - wordt ook die weer onder vuur genomen. Want meteen komen de lastige vragen. Hoeveel procent van de Pieten is dit jaar nog helemaal zwart? En waarom geen kleurrijke pieten? Gek word je ervan.

Op je hoede

Die hele intocht, het heeft je getekend. Ja, natuurlijk ben je nog steeds dezelfde Peter Boelhouwer. Maar je hebt in een aantal jaar heel veel geleerd. Je bijt nu soms op je tong. Telt vaak tot tien. En je bent op je hoede. Zelfs over dit artikel heb je slecht geslapen. Ze zullen me toch niet wéér verkeerd begrijpen?

Op je verlanglijstje voor 5 december staat eigenlijk maar een wens. Rust. Geen gedoe meer over Piet. Een einde aan die ellendige discussie. Geen verwensingen meer op sociale media. Niet meer die zuigende vragen van journalisten. Gewoon een leuk feestje. Net als vroeger.