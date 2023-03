Laat kinderen de groente en fruit zelf maar oogsten

Column Deze misdaad heeft mijn leven niet beheerst maar wel bij tijd en wijle moeilijke momenten bezorgd

Als er één podcast is die u moet beluisteren is het de podcast Het geheim van Rijswijk. Een luisterverhaal over een van de meest tragische gebeurtenissen in onze recente geschiedenis: de vergismoorden op drie jonge mannen in Rijswijk. Er zit – mede dankzij deze podcast – eindelijk beweging in de zaak: de advocaat van de nabestaanden krijgt inzage in het volledige politiedossier van deze duistere moordzaak.