'Laat ook de markt ov financieren'

Dure lightrailverbindingen kunnen veel sneller worden aangelegd als dat gebeurt in samenwerking met marktpartijen. Dit pleidooi van scheidend directeur Ad Toet van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), onlangs in het Financiële Dagblad, is koren op de molen van Unck. Hij ziet immers graag een nieuwe metroverbinding tussen Dordrecht, Rotterdam, Delft en Den Haag komen.



,,Van de 2 miljard euro die in het nieuwe regeerakkoord is gereserveerd voor verkeer en vervoer, gaat het grootste deel naar de weg. Waarom is mij niet duidelijk, want de filedruk is in 2017 gelijk gebleven'', zegt Unck. ,,Het ov komt er bekaaid vanaf. Dus moeten we oplossingen bedenken.''



Financiering van openbaar vervoer door private geldschieters staat in Nederland in de kinderschoenen. Bij de hsl zijn rails en onderhoud aan een private partij gegund, maar dat is een uitzondering. ,,In het buitenland zie je het vaker. In Londen bijvoorbeeld betalen beleggers mee aan de metro, omdat door de komst van een metro de grondprijs stijgt.'' In Wenen heeft de beursgenoteerde luchthaven een meerderheidsbelang in een snelle trein die reizigers in een kwartier naar het centrum van de stad brengt. Waarom ook niet? ,,Iedereen heeft voordeel van een goed ontsloten binnenstad.''



Bij de financiering van ov wordt hier meteen gekeken naar de overheid, niet naar private partijen. ,,We zijn nog niet zo creatief in dat soort dingen.'' Unck beseft wel dat het rendement op ov laag is. ,,Je zult altijd een vorm van overheidsbemoeienis nodig hebben.''