Laatste autodealer weg uit centrum

Bijna elke Hagenaar is er wel eens met de tram, auto of fiets voorbijgereden. Dat kan ook niet anders, want het kantoorpand staat aan de belangrijkste toegangsweg naar de binnenstad. Het is eigenlijk een wonder dat er in al die jaren nooit een auto of tram in de showroom is gestrand. Voor de deur ontspoorde wel eens een tram.

Quote Dit is een markante plaats en ik neem met enige weemoed afscheid Piet Zeeuw

Directeur Piet Zeeuw (66) van Autohaag Zeeuw zit achter zijn bureau op de eerste rang. Door de grote ruiten heb je een prachtig uitzicht op het verkeer buiten. Renault Nederland prijkt sinds 1954 op de gevel. Later werd de naam van de importeur Auto Haag. Na de fusie in 2002 met Zeeuw Autobedrijven uit Delft wijzigde dat in Autohaag Zeeuw. Het bedrijf behoort inmiddels met 21 filialen tot de tien grootste dealerholdings van Nederland. ,,Dit is een markante plaats en ik neem met enige weemoed afscheid’’, zegt Zeeuw.

Afweging

Het was dan ook een lastige afweging om het centrum te verlaten. ,,Dat proces heeft zo’n twee jaar geduurd.’’ De doorslag gaf het ruimtegebrek in de huidige vestiging. ,,Er komen steeds meer modellen op de markt, ook de elektrische voertuigen. Die kan ik hier niet kwijt. Verder is de bereikbaarheid niet optimaal.’’

Het vertrek past volgens Zeeuw ook in een ontwikkeling die lang geleden is ingezet. ,,Het past niet meer in deze tijd, zo’n showroom in het centrum. We zijn de laatste. Vroeger hadden we nog filialen verspreid over de stad, aan de Pletterijkade en het Calandplein. Maar dat was de tijd dat een auto om de 5.000 km een beurt nodig had. Tegenwoordig is dat 30.000 km of eens per jaar. De branche verandert. Alles wordt meer gecentraliseerd. Dat betekent minder showrooms, grotere bedrijven.’’

Quote Het wordt prachtig Piet Zeeuw

Wat de dealer achterlaat is de herkenning door die tienduizenden passanten op een dag. Toch heeft directeur Zeeuw alle vertrouwen in de Binckhorst. ,,Het pand aan de Zonweg 60 is ook heel karakteristiek, het wordt prachtig. En met de Rotterdamsebaan over twee jaar en de Utrechtsebaan zijn er goede aansluitingen voor klanten in Scheveningen en Leidschendam-Voorburg.’’

Meedenken

De gemeente heeft de verhuizing gestimuleerd door de aanleg van parkeerplaatsen voor de deur mogelijk te maken. ,,Ze waren erg meedenkend, maar het gaat dan ook om werkgelegenheid voor zo’n 38 mensen.’’ Zo zal dus na ruim 60 jaar de naam van Renault verdwijnen uit het centrum, net als eerder Opel, Ford en Volkswagen. Het wordt een vertrek met stille trom, zonder vuurwerk, afscheidsreceptie, reünie of wat dan ook.

De kantoorruimte (2.600 m2) aan de Loosduinseweg is te huur. ,,Er is enorme belangstelling voor. Het zou me hoogst verbazen als dit lang leeg staat.’’