Laatste dagen Marks & Spencer: schappen leger en leger

In de Haagse flagshipstore is inmiddels al een verdieping leeg verkocht en de rekken op de overige verdiepingen raken in rap tempo leeg. Wanneer de winkel de deuren definitief sluit, is nog niet bekend.

Eerder noemde Marks & Spencer 31 oktober als laatste dag. Marks & Spencer is al eens eerder vertrokken uit Den Haag: in 2001 sloot het Britse warenhuis de winkel die op de plek stond waar nu de nieuwe passage is gebouwd. Marks & Spencer keerde in februari 2014 terug in Den Haag waar het de intrek nam in het toen nagelnieuwe pand op de hoek van de Wagenstraat en de Grote Marktstraat.