Laatste eer voor Franco Piacenza (72) en hier draait corruptiezaak Richard de Mos om

Man (19) meldt zich bij politie na aanrijding waarbij Naoufel (6) zwaargewond raakte

Bij de politie in Den Haag heeft zich een 19-jarige man gemeld die mogelijk eerder deze week de 6-jarige Naoufel aanreed op een zebrapad. De jongen raakte zwaargewond en vecht nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven. De politie zou nu onderzoeken of de man daadwerkelijk de dader is. Hij is aangehouden.

Jonge vader Marek (36) omgekomen bij motorongeluk: ‘Je was geweldig en dat zal je altijd blijven’

Met verslagenheid wordt er gereageerd op de dood van Marek Sochacki. De 36-jarige ondernemer uit Maassluis kwam zaterdagmiddag om het leven bij een tragisch ongeval in Honselersdijk. Hij botste met zijn motor tegen een auto op de Westlandroute.

Long covid? Hier kun je meteen terecht: ‘We kunnen zoveel lijden voorkomen’

Veel patiënten met longklachten kunnen soms pas na vele jaren bij de longarts terecht omdat hun probleem niet altijd wordt herkend door de huisarts. Longfunctieonderzoeker Karin Lammering heeft daarom het eerste particuliere longfunctiecentrum van Nederland opgericht. Volgens haar is daar grote behoefte aan, vooral met alle langdurige Covid-gevallen. ,,Zo kunnen we veel lijden voorkomen.’’

Deborah verliest één van haar tweeling: ‘Eerste keer dat ik haar vasthield was meteen de laatste keer’

Als Deborah 23 weken zwanger is van haar tweeling moet ze met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. De meisjes worden veel te vroeg geboren. Eline redt het, maar Noa overlijdt na drie weken keihard vechten alsnog. Het moment dat ze stierf was de eerste en ook meteen de laatste keer dat de jonge ouders hun kindje vast konden houden. ‘Het was heel verdrietig, maar dit kon ik nog doen voor haar.’

In je blootje kijken naar tentoonstelling: ‘Is een overwinning om te durven’

In je blootje naar naaktfoto’s kijken. Het klinkt niet zo gek als mensen dat thuis doen. In een voormalige kerk in Voorburg keken naaktliefhebbers deze vrijdagavond met de billen bloot naar de tentoonstelling Naked The Hague. ,,Het is een gewoonte.’’

Wesley (35) had niets met kleding, maar zijn merk Black Bananas is nu razend populair

Zijn kledingmerk Black Bananas is al jaren razend populair onder Nederlandse jongeren, maar het merk met het iconische monkey logo begint nu ook steeds meer zieltjes te winnen in Europa. Eigenaar Wesley Balnikker opende onlangs ook een nieuwe flagstore in The Mall, en die loopt al meteen als een tierelier. ,,Hier doe ik het voor.”

Laatste eer voor Franco van restaurant La Liguria: Noordeinde staat stil

Familie, vrienden, maar ook naaste zakenrelaties, hebben gisteren de onroerendgoedbelegger Francesco Piacenza (72) op zijn laatste reis uitgeleide gedaan. De stoet, die de stapvoets rijdende rouwauto volgde, kwam al aan bij de Jacobuskerk in de Parkstraat toen de achterste rij mensen nog in de Oranjestraat stond.

Hier draait corruptiezaak Richard de Mos om

De Haagse corruptieaffaire rond Richard de Mos draait om zeker 113.000 euro aan directe donaties en giften in natura. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) in de corruptiezaak tegen partijleider Richard de Mos, twee partijgenoten en vijf bevriende ondernemers.

Ellie (38) was dé hartenluisteraar, maar kon zichzelf niet redden en stierf totaal onverwacht

Ellie werkte op de poli cardiologie en in twee huisartsenpraktijken. Met haar gave om afwijkingen in hartgeklop te horen, hielp ze menige patiënt. Helaas heeft ze zichzelf niet kunnen redden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ellie Vermeer (6 augustus 1983 – 25 maart 2022).

Sprankje hoop: zwaargewonde Naoufel (6) is zes dagen na aanrijding kort wakker

Artsen hebben dagen geprobeerd om Naoufel (6) wakker te krijgen. De familie kreeg vanmorgen een sprankje hoop toen het zwaargewonde jongentje even wakker werd en zijn ogen opende. ,,Het mooiste nieuws van de hele week.”

