Laatste eerbetoon aan de burgemeester van Bohemen

Dick Tempelman (19 juli 1951 - 31 december 2018) was de onofficiële burgemeester van de Haagse Speenkruidstraat, de Margrietstraat, de Hoefbladlaan en het Phloxplein in de Haagse wijk Bohemen. Wat ooit in de jaren negentig begon met een eerste straatfeestje, was onder enthousiaste leiding van Dick uitgegroeid tot een hechte buurtgemeenschap met meerdere evenementen per jaar. Dick beschikte, als reserve majoor buiten dienst van de koninklijke landmacht en als oud Haags VVD-raadslid, over het organisatietalent en het netwerk om zaken voor elkaar te krijgen. Zo regelde hij steevast de vergunningen voor alle activiteiten.



Toen één vergunning een keer spaak liep en de politie bezwaar maakte tegen het nuttigen van een drankje in de tent die door de buurt tijdens een EK was opgezet voor het gezamenlijk volgen van de wedstrijden, verhuisden alle Oranjesupporters naar de achtertuin van Dick en zijn gezin.



Dick was het aanspreekpunt van zijn buurt. Tijdens het uitlaten van de hond hoorde hij wat er leefde en waaraan behoefte was. Met elkaar brachten de buurtbewoners het geld bijeen voor een aed, maar ook voor een kerstboom op het plein. De eerste kerstboom van het jaar, en waarschijnlijk ook de grootste, stond eind november al te stralen op het Phloxplein. De boom, die maar liefst tien meter hoog was, werd extra vroeg opgetuigd omdat Dick met vakantie ging en hij graag zijn zaken goed geregeld achterliet. Pas nadat hij samen met de buren de 225 ledbollen die de boom verlichtten, had vastgedraaid en had geconstateerd dat het een adembenemend mooi plaatje was, kon hij met een gerust hart met zijn familie op vakantie.