Laatste postkantoor sluit: voortaan postzegels kopen in papegaaienwinkel

Eigenaar Pardeep Chauhan ziet het aantal klanten in zijn winkel nu al stijgen. Als vanavond om 18.30 uur de deuren sluiten van het allerlaatste postkantoor van Nederland, zit hij met zijn Papegaaien Paleis in de Torenstraat helemaal gebeiteld met de taken die hij overneemt van PostNl. ,,Ik verwacht vanaf morgen tweehonderd mensen per dag meer in mijn winkel‘’, zegt hij glunderend.



Zijn blijheid geldt niet zozeer zijn eigen portemonnee. Hij is enthousiast voor zijn meer dan driehonderd papegaaien in de kleurrijke en vol met voer en kooien opgetuigde winkel. ,,Papegaaien hebben aandacht nodig. En dat krijgen ze van de mensen die hier straks extra komen om hun postzaken te doen.”



Niet dat hij te klagen heeft over klandizie. Met zo'n 150 vaste klanten loopt zijn paleis vol papegaaien uitstekend. Maar nogmaals, wat extra aanloop is zeker welkom. ,,Om mensen te laten zien hoe mooi papegaaien zijn.”

Zeldzaam

Chauhan is fan van het eerste uur van de exotische vogel. Hij is als stagiaire in de winkel begonnen en sinds drie jaar eigenaar. Wat er zo mooi is aan de vogel? ,,Het is een bijzonder dier. Zeldzaam. Hij kan heel goed praten, is lief voor kinderen. Je hoeft hem niet uit te laten. Maar wel zijn vrijheid gunnen. Uit de kooi op een speelboom of een schommel.”



Ondertussen komt een mevrouw een pakketje afleveren. Ze komt nauwelijks boven het opgewonden geschreeuw van de papegaaien uit. De vogels zijn het nog niet gewend, zoveel belangstelling in de winkel en ze genieten er van. ,,Iedereen vindt het wel leuk hier, denk ik", zegt Chauhan. De mevrouw van het pakketje kan het bevestigen.

Volledig scherm Postkantoor op het Kerkplein. © LEEUWEN, JOS VAN

Uitverkocht

Nee, dan de bijna uitverkochte ‘winkel’ van het postkantoor aan de overkant. Klinisch komt het over. Zo met maar één balie in gebruik, lege schappen en nog een enkele klant. Sommigen hebben geen idee dat ze hun postzaken voor de laatste dag kunnen regelen op het Kerkplein. Een van hen, een kleermaker, krabt zich achter de oren. ,,Ik moet op zoek naar een ander punt om mijn stoffen naar Londen te versturen om ze te laten snijden.” De overkant misschien, in het Papegaaien Paleis?



Maar ook in andere winkels in de buurt, onder meer bij Paagman, kunnen mensen vanaf morgen hun postzaken regelen. De postbussen in het postkantoor verhuizen ook allemaal. Ze gaan naar de Van Galenstraat 4. Daar heeft volgens de woordvoerder van PostNl een ondernemer een ruimte gehuurd om de postbussen te plaatsen.

Werk

Het vier man/vrouw sterke personeel van het laatste postkantoor heeft elders werk gevonden, zegt PostNl. De locatiemanager gaat bij PostNl op een andere plek werken. Eén medewerkster concentreert zich op de tweede baan die ze al had en voor twee personeelsleden is ‘bemiddeld’ naar een retailwinkel.



De brievenbussen aan de gevel van het oude postkantoor blijven wel hangen. Wat er straks met het lege kantoorpand gaat gebeuren is niet duidelijk. ,,Dat is aan de eigenaar. Wij huurden het alleen", aldus PostNl.