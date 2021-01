Laatste redmiddel tegen schulden: Vestia splitst zich op in drie lokale corporaties

UpdateOndanks een eerdere reddingsactie blijven de schuldenproblemen van woningcorporatie Vestia zo groot, dat de volkshuisvester zichzelf in drieën wil splitsen. Eén in Den Haag, één in Delft en Zoetermeer en één organisatie in Rotterdam, meldt Vestia. Met de drie ‘sobere’ woningcorporaties hoopt Vestia meer aan het onderhoud van haar woningen te kunnen doen, zich in te kunnen zetten voor bijzondere doelgroepen en weer bij te dragen aan nieuwbouwopgave.

‘Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas weer waarmaken, als haar financiële probleem structureel opgelost wordt’, schrijft de woningcorporatie in een persbericht. Brancheorganisatie Aedes en Vestia hebben het toekomstplan voor Vestia gisteren aan de sector voorgelegd.

In dat plan staat onder meer dat andere corporaties opnieuw moeten bijspringen door ruim 1 miljard aan rente en betalingen over te nemen van het noodlijdende Vestia. Daarnaast heeft Vestia ook de hoop dat het rijk steun zal bieden. ‘Ondanks eerdere financiële steun en tien jaar saneren blijkt het voor Vestia niet mogelijk zodanig te herstellen dat zij de noodzakelijke volkshuisvestelijke taken kan uitvoeren’, vervolgt Vestia in het bericht. ‘Door haar grote en dure leningenportefeuille zijn de rentelasten van Vestia in vergelijking met collega-corporaties bijna twee keer zo hoog. Vestia presteert daardoor volkshuisvestelijk onvoldoende. Daar lijden huurders en gemeenten onder’, geeft de huisvester toe.

Ongewoon

Vestia-bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos erkent dat het vragen om hulp bij andere woningcorporaties ongebruikelijk is. ‘Wij realiseren ons dat we een ongewoon beroep doen op een groot aantal partijen’, schrijft hij. In het toekomstplan wordt het voorstel gedaan dat andere corporaties de hoge rentelast van Vestia structureel verlagen met 28 miljoen euro per jaar gedurende 40 jaar. ‘Zij redden ons al in 2012 met een saneringsbijdrage. We staan voor een ongekend en ongewoon vraagstuk in de sector en doen dit vanwege de grote belangen van de huurders, de gemeenten en de sector’, zegt Schakenbos. ‘Het probleem is oplosbaar als alle partijen bijdragen.’

Vestia gaat gebukt onder torenhoge rentelasten als gevolg van een groot speculatieschandaal. De corporatie vertilde zich aan een omvangrijke portefeuille derivaten, die op het hoogtepunt 23 miljard euro bedroeg. Met die complexe financiële producten wilde Vestia zich indekken tegen rentestijgingen op leningen. Maar toen die rente snel begon te dalen tijdens de eurocrisis, liep het uit op een fiasco.

‘Dit is natuurlijk geen makkelijk voorstel, maar we zien geen andere weg om definitief van de effecten van de pijnlijke derivatenaffaire af te komen’, legt Aedes-voorzitter Martin van Rijn de keus voor de opsplitsing uit. ‘Het huidige Vestia heeft daar niets meer mee te maken, dan kunnen we het volledig achter ons laten. Uiteindelijk gaat het om de belangen van huurders’, meent hij.

De splitsing van de van origine Rotterdamse woningcorporatie is het laatste redmiddel voor Vestia. Het toekomstplan is door brancheorganisatie Aedes neergelegd bij de andere corporaties. De verwachting is dat zij begin februari een besluit nemen over het voorgelegde Vestia-voorstel.

