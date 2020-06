Laatste ronde van bloemenman Piet Dame (95) over de Haagse Markt waar hij zo aan verknocht was

Het is precies zoals zijn dochters Nel, Annie, Cisca en Riet het graag wilden voor hun geliefde vader. Een ereronde over de Haagse Markt waarbij iedereen die hem heeft gekend en voor wie hij ‘opa Piet’ was in de tachtig jaar dat hij op de markt aanwezig was, hem konden bedanken.

Voor zijn opgewektheid, ook toen Piet Dame (95) al niet meer zelf de verkoop deed van bloemen in de kraam op de kop van de Haagse Markt, maar zijn dochter Nel. Opa Piet was er altijd.

Zwaaimoment

Piet Dame overleed vorige week in het verzorgingshuis waar hij sinds een paar jaar woonde, maar waar de hechte familie sinds de coronamaatregelen niet of mondjesmaat naar binnen mocht. Zelfs zijn 95ste verjaardag werd in april slechts een ‘zwaaimoment’. Dochter Nel zegt dan ook dat haar vader niet is overleden aan corona maar dóór corona. ,,Mensen worden zo verschrikkelijk eenzaam. Daaraan gaan ze dood.”