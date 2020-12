Laatste uurtjes voor de lockdown: ‘Deze maandag begint steeds meer op Black Friday te lijken’

LIVE | Gamma geeft gratis kerstbomen weg en gemeente waarschuwt: ‘Het is te druk in Haagse binnenstad’

15:53 Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij het de bedoeling is om tot en met 19 januari bijna alles te sluiten. Dat bevestigen Haagse bronnen vandaag. De dreigende lockdown hangt als een donderwolk boven de Haagse regio. Mensen gaan massaal nog even naar de winkel om kerstinkopen te doen en boodschappen in te slaan. De gemeente Den Haag laat weten dat het ‘te druk is in de binnenstad’ en adviseert om de inkopen online te doen. Lees alles over de ontwikkelingen in ons liveblog.