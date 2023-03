Laatste verdachte van jeugdgeweld in Haagse wijk komt vrij

Ontkennen­de verdachte brandstich­ting kapsalon laat ouders voor hem getuigen

De rechtbank in Den Haag laat de ouders van Zoetermeerder Muhammed I. (20) verhoren over de vermeende betrokkenheid van hun zoon bij de brandstichting in een kapsalon op 1 januari 2022 aan de Pilatusdam in zijn woonplaats. I. stelt onschuldig te zijn. Zijn ouders zouden hem een alibi kunnen verschaffen.