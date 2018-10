Laatste zelfstandige postkantoor Den Haag sluit deuren

Fiod houdt oud-top­man Easy Life aan in Den Haag

15:58 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft gisteren drie woningen in Den Haag doorzocht in een onderzoek naar faillissementsfraude. Er is beslag gelegd op auto’s, geld en dure horloges. Een 44-jarige man is aangehouden. Volgens bronnen gaat het om oud-topman John W. van Easy Life.