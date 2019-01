Laborant Armand (32) is de nieuwe Haagse pokerkampioen

De kampioen liet in de finaleronde zijn negen sterkste concurrenten achter zich. Aan het eind ging het tussen Middeldorp en mede-Hagenaar James Benjamins in een directe confrontatie. De pokeraar ontdekte al snel dat zijn tegenstander er niet goed voorstond. ,,Ik keek naar hem en kon voorspellen dat hij geen goede hand had. Dat zag ik aan de manier waarop hij speelde, heel afwachtend en twijfelend. Hij moest nét wat te lang nadenken over zijn volgende stap.” Ook zijn lichaamstaal sprak boekdelen, merkte Middeldorp op. ,,Ik zag dat hij er steeds minder zin in kreeg. Toen deed hij nog een laatste poging om de hele pot te winnen, maar ik had de betere kaarten.”



De labtechnicus begon in 2015 met pokeren in zijn vrije tijd. Het begon met toernooitjes bij vrienden thuis, maa de laatste jaren reisde hij steeds vaker het land door om mee te doen met wedstrijden. Zo won hij al een titel in Zwolle en kwam hij ver in toernooien in Leiden en Groningen.



Toch kwam hij grotendeels onvoorbereid naar de Haagse eindronde. De pokerspeler kwam gemakkelijk door de voorrondes heen terwijl hij net een vakantie op de Filipijnen achter de rug had. ,,Dus ik verwachtte niets, eigenlijk alleen maar een gezellige avond. Er deden wat goede kennissen mee die ik al lang niet had gesproken.” Hij was al blij genoeg met het pokeren op de nieuwe locatie van het eindtoernooi. Het werd dit jaar voor het eerst in de PokerPit van Holland Casino Scheveningen gehouden. ,,Heel bijzonder en heel luxe”, aldus de kersverse kampioen.



