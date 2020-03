Lachend en trots over de finish van de City Pier City Loop

VideoVijf Kenianen en een Ethiopiër vormden vandaag de kopgroep van de 45ste City Pier City Loop. Wie van hen uiteindelijk als eerste over de eindstreep is gekomen, zal het gros van de deelnemers een zorg zijn geweest. Zij hadden het druk genoeg met hun eigen prestaties. Ging het ze lukken om hun streeftijd te halen? Waaide de wind niet te hard om hun persoonlijk record scherp te stellen?

Je zou een slagveld verwachten na zo'n race. Deelnemers die happend naar de adem over de finish komen strompelen of atleten die zich doordrenkt van zweet of regen een weg banen tussen bakken met weggegooide bekertjes en vuilniszakken.

Energie

Camerajournalist Perry Hokke had zich voorbereid op een reportage van afgepeigerde lopers en van onvoldoende getrainde renners voor wie de tien kilometer of halve marathon net iets te hoog waren gegrepen. Hij kwam van een koude, of misschien wel een warme kermis thuis. Voor zijn lens voorbij de finish verschenen vooral lopers waar de energie nog van af droop. De meesten gingen lachend over de streep.

Het chagrijn van de CPC zat niet bij lopers maar bij automobilisten die door alle omleidingen in de stad klemvast in het verkeer kwamen. En, o ja, Ethiopiër Dawit Wolde was de snelste.