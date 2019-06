‘Lachgas, omdat het niet illegaal is denk jij dat het geen kwaad kan?’

Haagse Vogelop­vang de Wulp kan toestroom bijna niet aan: pleidooi voor Westlandse dierenop­vang

Vogelopvangcentrum De Wulp in Den Haag 'loopt over van de patiënten' - mede doordat Westland geen eigen voorziening heeft. De noodzaak van een eigen Westlands dierencentrum is dan ook groter dan ooit, meent voorzitter Jeroen Melcherts.