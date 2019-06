Lachgas steeds populairder, maar risico's ook steeds duidelijker: ‘Ben je de BOB? Dan ook geen ballon op’

'Zo leuk is het nou ook weer niet, hoor'', zegt de maker van een YouTube filmpje tegen een jongen die ergens in het centrum van Delft rollebollend van het lachen op de grond ligt. Voor de nuchtere - verder onzichtbare- cameraman is het niet voor te stellen dat een halve minuut in een ballon in- en uitademen zo veel plezier kan geven. Een ballon die is gevuld met lachgas.