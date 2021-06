Lachgas vernietigen kost politie een fortuin: ‘Zomaar leeg laten lopen mag niet’

Het vervoer, gebruik en bezit van het verslavende roesmiddel is inmiddels verboden in Den Haag. Dus als de politie een lachgaskoerier onderschept, worden de gasflessen in beslag genomen. ,,Dan zou je zeggen, laat ze leeglopen, maar zo simpel is het niet”, zegt Paul van Musscher, chef van de Haagse politie-eenheid. ,,Dat moet je door een gecertificeerd bedrijf laten vernietigen. Dat kost zomaar een ton per jaar. Dat gaat van het budget van de politie af.”



Het zijn de onbedoelde effecten van het lachgasverbod. Van Musscher vindt het verbod wel belangrijk. Zijn agenten zien geregeld hoe lachgas in het verkeer tot ongelukken leidt. ,,We hebben meerdere ongevallen gezien, waarbij jongeren lachgas gebruiken en gewoon even niet meer weten wat ze doen. Auto’s platrijden. Je zal er maar net fietsen.”