Geen traumasyn­droom bij Poolse vrouw die partner neerstak in Segbroek

20:30 Onderzoeken naar mogelijke trauma’s van de Poolse Agnieszka G., die in het Haagse Segbroek in februari 2019 in Den Haag haar partner zou hebben neergestoken, hebben weinig opgeleverd. Deskundigen concluderen dat ze niet lijdt aan een ‘battered-woman-syndrom’, door eerdere mishandelingen. Dat bleek vrijdag bij de Haagse rechtbank.