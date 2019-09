Lage rente: 4 miljoen euro minder voor Fonds 1818

Bestuurder rijdt met auto tegen pui van juwelier aan Dierensel­aan

7:58 Een bestuurder van een auto is vannacht tegen de pui juwelier Zümrüt aan de Dierenselaan in Den Haag gereden. Volgens calamiteitensite Regio15 zou er sprake zijn geweest van een ramkraak. Het is niet duidelijk of er ook iets is buitgemaakt.