Lager IQ door water op school: Den Haag onderzoekt leidingen van 225 scholen en crèches op te veel lood

Interview Van onzekere jongen tot toneel­beest: Billy de Walle wil het als acteur ver schoppen

15:05 Krap een jaar nadat hij zijn toneelopleiding heeft afgerond, heeft Billy de Walle al een knap cv . Met grote rollen in kleine producties, kleine rollen in grote producties, en een gastrol in de populaire tv-serie Flikken Maastricht. Genoeg voor een nominatie voor de Piket Kunstprijs, de hoogste culturele onderscheiding in Den Haag.