Lagere straf voor vrouw voor dodelijke aanrijding op e-bike in Den Haag

Persoon zwaarge­wond bij ongeval op kruising bij Koninginne­gracht

Een persoon is vanmiddag zwaargewond geraakt op de kruising van de Koninginnegracht met de Laan Copes van Cattenburch in Den Haag. Rond 10 voor 3 vanmiddag kwam de voetganger in botsing met een fietser ter hoogte van de kruising met de Koninginnegracht.

9 november