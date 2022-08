Lakila geeft eigen smoel aan uitgebreide tapaskaart en eigenwijze wijnen

We parkeren de auto in de Marktgarage en dan is het een klein blokje om voordat we voor de deur staan van Lakila. Gelukkig niet al te ver lopen nu de mussen dood van het Nieuwe Kerkdak vallen en Hugo de Groot van zijn sokkel staat te smelten. Want daar is deze resto-bar Lakila namelijk vlakbij te vinden. Binnen staat de airco aan, maar we willen toch liever buiten zitten en pakken het enige nog vrije tafeltje aan de zijkant langs het water van de Voldersgracht. En filosoferen waarom het hier ook Vrouwenregt heet. Dat zou te maken hebben met het rechtsgebied van de abdis van het klooster van Rijnbrug, lezen we op een straatnamenapp. Ook in 1821 is er al een vermelding van de straat.