Lammetjes van kinderboerderijen mogen stiekem toch naar de slacht: ‘Laat dieren gewoon oud worden’

Amsterdam troeft veel kansrijker Den Haag af in strijd om nieuwe Europese instelling: ‘Tuurlijk is het balen’

Den Haag kan fluiten naar de komst van de nieuwe Europese Autoriteit tegen Witwassen (AMLA). De hofstad, die haar zinnen had gezet op huisvesting van de prestigieuze instelling (goed voor 600 arbeidsplaatsen), is afgetroefd door Amsterdam. De hoofdstad had een beter bid mét een concrete locatie. De druiven zijn dan ook zuur voor het Haagse gemeentebestuur.

12:02