Lancering van Haagse superheld: 's Nachts bestrijdt De Lijn het kwaad

Celstraf geëist na tiental inbraken in Den Haag

13:54 De Haagse veelpleger Noudrin L. (41) moet volgens justitie nog anderhalf jaar in de cel blijven zitten voor een tiental inbraken in Den Haag in mei. Vier van die inbraken vonden in één enkele nacht plaats. De verdachte zelf ontkent bijna alles.