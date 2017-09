Landgoed Duivenvoorde door de lens van Sacha de Boer

Het voelt als thuiskomen, zegt fotograaf en voormalig Journaal-presentator Sacha de Boer gekscherend als ze vrijdagmiddag aankomt bij kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Haar 'thuis' is het dan wel niet, De Boer bracht in juli wél 24 uur door op het eeuwenoude landgoed. Niet in het kasteel uit 1226 ('De kasteelheer ziet me aankomen') maar in een oude Duitse ambulance van haar agent Julia Wolff áchter het kasteel. Om elk moment met haar camera het Engelse landschapspark rond het kasteel in te kunnen trekken, een park dat in de jaren 1841-1849 is aangelegd naar ontwerp van de beroemde tuinarchitect Jan David Zocher jr. De Boer was alert op het juiste licht, het juiste moment en de juiste plek om de sfeer van Duivenvoorde vast te leggen op foto. ,,Zonder dat je eerst alle kasteeldeuren achter je op het alarm hoeft te zetten. Vanuit die ambulance ging het prima'', zegt ze lachend.

Volledig scherm Fotografe Sacha de Boer bij kasteel Duivenvoorde © Frank Jansen

Eigentijds

Dat etmaal doorbrengen op Duivenvoorde kwam direct in haar op nadat ze de opdracht had aangenomen om door háár ogen en háár lens naar het landgoed te kijken. Voor Duivenvoorde-directeur en conservator Annette de Vries dé manier om de opening van het nieuwe bezoekerspaviljoen te markeren. Het is vandaag voor het eerst open voor publiek.



,,Het in gebruik nemen van paviljoen Hof van Duivenvoorde, mede door crowdfunding tot stand gekomen, is de kroon op het herstel van het park waarmee in 2011 is begonnen'', zegt De Vries. ,,We wilden een bekende Nederlander op een eigentijdse manier naar het landgoed laten kijken. Met de prachtige zwart-wit foto's van Sacha de Boer is dat precies geworden wat we beoogden.''



Gelukkig, zegt De Boer lachend als ze hoort hoe blij De Vries is met haar werk, dat in setjes van tien briefkaarten exclusief wordt verkocht op Duivenvoorde voor 8,95 euro. ,,Het is altijd fijn om te horen dat opdrachtgevers tevreden zijn of je terugvragen. Ik ga binnenkort naar Laos voor hulporganisatie Oxfam, ook een opdrachtgever voor wie ik vaker werk. Het is prettig om zo'n band op te bouwen.''

Volledig scherm Foto Sacha de Boer van Duivenvoorde © RV

Laos, Indonesië, de Noordpool, Tanzania en Voorschoten. De Boer is bang dat het opschepperig klinkt, maar het is zo'n beetje het ritme van haar leven als fotograaf. ,,Ik was vóór Duivenvoorde net terug uit Java voor Nespresso om er de oorsprong van koffie vast te leggen. Voor hen was ik ook al in Colombia geweest met dezelfde opdracht. Vlak ná Duivenvoorde ging ik naar de Noordpool voor het televisieprogramma Brandpunt voor een item over klimaatverandering, dat dinsdag wordt uitgezonden. Duivenvoorde was echt een rustpunt. Ik moest tussen alle drukte ook echt zen zijn om hier het landschap op me in te laten werken.''



De afwisseling, die De Boer heeft in haar leven als fotograaf heeft ze tijdens de 24 uur in Voorschoten ook teruggevonden in het landgoed. ,,De afwisseling van natuur en natuur waarin is ingegrepen. Zo heb je prachtig aangelegde paden door het groen. Of een bankje dat is neergezet, maar wel bij een boom die er heel natuurlijk over heen hangt.''

Volledig scherm Foto Sacha de Boer van Duivenvoorde © RV

Licht

De 24 uur die De Boer nam om te fotograferen op het landgoed is ook terug te voeren op het verlangen alle soorten licht te kunnen vangen die er gedurende een etmaal zijn. ,,Ochtendlicht is heel anders dan avondlicht. Ik stond om vijf uur op om dat licht te kunnen vangen. Ik fotografeer het liefst zonder kunstlicht. Dat heeft te maken met het 'jeugdtrauma' dat ik op mijn 21ste opliep bij mijn eerste baantje als fotograaf voor een modellenbureau. Ik moest voor het eerst met een flitser werken, waarbij ik de sluitertijd verkeerd instelde. Daardoor verknoeide ik een hele shoot.''

Magnoliabrug

De Boer is bij haar ontdekkingstocht over het landgoed onder meer stil blijven staan bij de Magnoliabrug. Een sierlijk bewerkte brug waardoor het zonlicht tekeningen 'schildert' op het loopdeel van de brug. ,,Omdat mijn foto's in zwart-wit zijn, ontstaat een grafisch effect.''



De Boer schoot op Duivenvoorde een groot aantal foto's. ,,Annette de Vries bleek precies dezelfde beelden te kiezen, die mij ook waren opgevallen,'' vertelt De Boer.

Volledig scherm Foto Sacha de Boer van Duivenvoorde © RV